İstanbul Caz Festivali'nden çocuklar için günübirlik festival

İSTANBUL (AA) - İstanbul Caz Festivali kapsamında 5-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik "Çocukça Bir Gün" etkinliği düzenlenecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali kapsamında dört yıldır çocuklara özel olarak düzenlenen etkinlik bu yıl 13 Temmuz'da Feriye'de yapılacak.

Gün boyu devam edecek etkinliğin programında çizgi film gösterimleri, canlı müzik ve çeşitli sürpriz içeriklerin yanı sıra atölye ve performanslar da yer alacak.

İstanbul Caz Festivali ve İKSV Alt Kat tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteği ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Çocuk Atölyeleri Tasarım Programı" da gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında ayrıca "Bu Kimin Sesi?" atölyesinde ise 5-8 yaş arası çocuklar, oyunlar eşliğinde temel ses egzersizleri yapacak.

"Geometrik Gitarlar Atölyesi"nde çocuklar, çeşitli malzemelerle kübist formlardan oluşan kendi geometrik gitarlarını tasarlayacak.

Pace Çocuk Sanat Merkezi tarafından hazırlanan "Seslerden Renklere Renklerden Çizgilere Takı Atölyesi"nde sesler renk, çizgi, motif, sonrasında anahtarlık ve takılara dönüştürülecek.

İKSV tarafından "Caza Dokunan Eller" temasıyla düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali, 18 Temmuz'a kadar caz müziğin usta isimlerinden güncel müziğin tanınmış ekiplerine, 300'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlamaya devam ediyor.