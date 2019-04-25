0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

İstanbul camilerinin gerdanlıkları asılıyor

Ramazan ayı öncesinde, İstanbul'daki camilere mahyalar asılmaya başlandı- Mahya ustası Kahraman Yıldız:- ''Mahya çok eski bir sanattır. Biz de bu geleneği sürdürmeye devam ediyoruz''- ''Bugün Süleymaniye Camisindeyiz. Yarın Eminönü Yeni Camisinde devam ederek İstanbul'daki 6 camiye mahya takma işlemini tamamlayacağız''

25 Nisan 2019 Perşembe 11:36
İstanbul camilerinin gerdanlıkları asılıyor

İSTANBUL (AA) - Ramazan ayı öncesinde, İstanbul'daki camilere mahyalar asılıyor.

Taksim'de bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğünün atölyesinde, Kahraman Yıldız ve ekibince hazırlanan mahyalar, İstanbul'daki camilere asılmaya başlandı.

Mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibi sabah saatlerinde Süleymaniye Camisi'ne geldi.

Ramazanın ilk günü "Ramazan sevgidir" yazacağı, sonrasında değişik yazıların yer alacağı belirtilen mahyanın iki minare arasına yerleştirilmesi için çalışma yapıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan mahya ustası Kahraman Yıldız, hazırladıkları mahyaları İstanbul'daki camilere asmaya başladıklarını söyledi.

Bu yıl ramazanın temasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ''infak'' olarak belirlendiğini, ay boyunca bu konunun işleneceğini dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

''Bu konu hakkında yazılar yazılacak ama ilk yazacağımız yazılar her yıl klasik yazılardır. 'Hoş Geldin 11 Ayın Sultanı', 'Oruç Tut Sıhhat Bul' gibi yazılar ilk sözlerimiz olacak ama her camide sözler farklı olacak. Dün mahya asma işine Eyüp Sultan'da başladık. Bugün Süleymaniye Camisindeyiz. Yarın Eminönü Yeni Camisinde devam ederek İstanbul'daki 6 camiye mahya takma işlemini tamamlacağız. Ardından Edirne'de Selimiye Camisi'ne, sonrasında da Bursa'da Ulu Cami'ye mahya asacağız. Mahya sanatı çok eski bir sanattır. Biz de bu geleceği sürdürmeye devam ediyoruz.''

İstanbul'da mahyalar ilk teravih namazıyla ışıklandırılacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 11:36
  1. cami
  2. İstanbul
  3. mahya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yumurta haşladığınız suyu neden dökmemelisiniz?
    1. Yumurta haşladığınız suyu neden..
    2. Atık yağ topladılar, topu kaptılar
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anzak Günü..
    4. Soydan: “Kar yağışlarının fındığa..
    5. Marmarabirlik hedef büyüttü! 4 yıl..
    6. ABD'de cinayetten 21 yıl sonra gelen..
    7. Başkan Altınok: "Sosyal medya..
    8. Gördes’te "Dede Hayrına" büyük ilgi
    9. Sektörel güven endeksleri açıklandı
    10. Reel kesimde toparlanma sürüyor
    11. İstanbul camilerinin gerdanlıkları..
    12. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü..
    13. Eğitim çınarları buluştu
    14. Mansur Yavaş'tan 'Bahçeli' sorusuna..
    15. Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    16. Giresunspor, çıkışa geçmek istiyor
    17. Onur Air, filosuna 6 uçak ekledi
    18. Lifecell, ‘Çok net’ ile interneti..
    19. Türkiye ikincisi oldu
    20. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un..
    Hanri'yi 'Türk yaptık' derken Arife'leri kaybettik
    Hanri'yi 'Türk yaptık' derken Arife'leri kaybettik
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’