İstanbul Çadırı’nda beşi̇nci̇ ağırlama

Dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarı olarak bilinen MIPIM, Fransa’nın Cannes kentinde ‘Geleceği Etkilemek’ temasıyla 12 Mart Salı günü kapılarını açacak. İstanbul Ticaret Odası (İTO) bu yıl da Cannes’ın popüler kumsalında İstanbul Çadırı kurdu. En yeni konut, ofis projeleri İstanbul Çadırı’nda tanıtılıyor ve firmalar çadırda ikili iş görüşmeleri yapabiliyor. “Türkiye’nin ve İstanbul’un dünya çapındaki inşaat ve gayrimenkul projeleriyle MIPIM 2019’dayız” diyen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul, Londra ve Paris çadırlarının arasında yer alarak dünyada en cezbedici şehirlerinden biri olmanın gururunu taşıyor. İstanbul Pavilyonu’nda İstanbul’un en son, en cazip, en güzel ve en kârlı konut ve ofis projelerini tanıtacağız. Ziyaretçilerle proje sahiplerine anında kapsamlı ve verimli ikili iş görüşmeleri yapma imkânı sunacağız” ifadesini kullandı.

Yabancının potansiyeli yüksek

Türkiye’nin dünya inşaat sektöründe ilk sıralarda yer aldığını belirten Avdagiç, şöyle devam etti: “Yabancı yatırımcılar, her geçen gün gayrimenkul alımında Türkiye’yi ve İstanbul’u daha çok tercih ediyor. 2018 yılında yabancı yatırımcı 40 bin konut aldı. Bu bir önceki yıla göre yüzde 100’den fazla bir artışa karşılık geliyor. Sadece İstanbul’da yabancılara satılan konut miktarı 15 bine yaklaştı. Öyle ki her üç konuttan biri İstanbul’da satıldı. Son olarak 250 bin dolarlık gayrimenkul satan alan yabancı yatırımcıya Türk vatandaşı olabilme imkânı sağlandı. İnanıyorum ki, böylesi avantajlar, yabancı dostlarımızı İstanbul ve Türkiye’ye yakınlaştıracak ve onları İstanbullu yapacaktır.”