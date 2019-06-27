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İstanbul Caddesi’ndeki üniversite yolunda çalışmalar başladı

Isparta Belediyesi şehrin girişinde yer alan ve uzun bir süredir vatandaşların araç geçişinde serzenişte bulunduğu üniversite gidiş yönü, Toptancılar Sitesi Kavşağı ile Kolçelik Kavşağı arasında yer alan üç şeritli caddenin iki şeridinde yol yenileme çalışmalarına başladı.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:12
İstanbul Caddesi’ndeki üniversite yolunda çalışmalar başladı

Isparta Belediyesi şehrin girişinde yer alan ve uzun bir süredir vatandaşların araç geçişinde serzenişte bulunduğu üniversite gidiş yönü, Toptancılar Sitesi Kavşağı ile Kolçelik Kavşağı arasında yer alan üç şeritli caddenin iki şeridinde yol yenileme çalışmalarına başladı.


Seçim zamanında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’den en büyük istenen talepler arasında bulunan İstanbul Yolunun yenilenmesi çağrısı, Başkan Başdeğirmen’in talimatları ile başlatıldı. Nisan ayında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesiyle birlikte verdiği ilk talimatlar arasında yer alan yol yenileme çalışması, SDÜ ve ISUBÜ’nün mezuniyet töreninin yapılması, okulların yaz tatiline girmesi, nispeten trafik yoğunluğunun azalmasıyla birlikte başladı.


Bu kapsamda Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce SDÜ gidiş istikametinde bulunan Toptancılar Sitesi ile Kolçelik Kavşağı arasında kalan bir kilometrelik bölümde yorgun asfaltın kaldırılması çalışmaları başlatıldı. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce yağmur suyu altyapı çalışmaları ile diğer altyapıların kontrol edilmesinin ardından yolda sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirilecek.


Seyahat esnasında hem sürücülere zor anlar yaşatan, hem de araçlara zarar veren yolda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla başlatılan çalışmalardan dolayı vatandaşlar duydukları memnuniyetlerini ifade ederken, “Bu yolda yıllardır bir sorun vardı, bu sorunun giderilmesi için başlatılan çalışmalardan dolayı son derece memnunuz. Bugüne kadar araçlarımız ciddi zarar gördü. Seyahat esnasında bizlerde zaman zaman zor anlar yaşıyorduk. Bu yolda defalarca yama çalışması yapılmıştı, ancak bir türlü istenen sonuç alınamamıştı” diyerek, bu duruma el koyan ve yolun yenilenmesi çalışması için talimat veren Isparta Belediyesinin yeni Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ekibine teşekkür etti.


Isparta Belediyesi yine çalışmalar kapsamında Gökçay Kavşağından mesirelik alana çıkış yolunda da altyapı çalışması başlattı. 2,5 metre derinlikte yapılan çalışmalarla 700 metre uzunluğunda bir alanda kanalizasyon hat aktarma çalışmaları da devam ediyor

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:12
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