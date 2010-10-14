İstanbul Büyükşehir’den elektrikli otomobil atağı

Türkiye’nin ilk otomobil şarj istasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi otoparkına kuruldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden İstanbul Enerji A.Ş.’nin Renault ile imzaladığı işbirliği protokolü sonrasında ilk otomobil şarj istasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi otoparkına kuruldu. Saraçhane Belediye Sarayı’ndaki otoparka kurulan şarj istasyonunu, İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Adnan Çelik, BELBİM Genel Müdürü Harun Maden, İSPARK Genel Müdürü Kadir Gurbetçi ile BD Otomotiv ve Elektrikli Araçlar San. ve Tic. A.Ş. Yöneticisi Atıf Ömer Atlı tanıttı.



İBB ELEKTRİKLİ OTOMOBİLE ÖNCÜLÜK EDİYOR



Toplantıda konuşan İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Adnan Çelik, 19 Temmuz’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla Renault ile elektrikli araçların yaygınlaştırılması için işbirliği protokolü imzaladıklarını belirterek, “Bugün burada tanıtımını yaptığımız şarj aletlerini Türkiye’de yine ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin otoparkında konuşlandırmış bulunuyoruz” diye konuştu. Ekim ayı sonunda CNR’de gerçekleşecek otomotiv fuarında elektrikli araçların çok ciddi oranda yer alacağını tahmin ettiğini dile getiren Çelik, “Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Renault Mais ile birlikte 2 Kasım’da Türkiye elektrikli araçlar forumu adı altında 1 günlük bir forum düzenleyeceğiz” dedi.



“ELEKTRİK FİYATI UCUZ OLACAK”



Elektrikli araçların İstanbul gibi dünyada da yeni olduğunu, Avrupa’da da bu araçların henüz ticari anlamda satışa sunulmadığını aktaran Çelik, önümüzdeki yıldan itibaren çok ciddi şekilde yolarda görülmeye başlanacağını ifade etti. Şu anda dünyada 3 tip elektrikli oto şarj sistemi bulunduğunu, ilk iki sistemde araçların 6-8 saat ya da 2-6 saat arasında yavaş şarj edildiğini belirten Çelik, “Bir de hızlı şarj dediğimiz 3 fazlı elektrikle şarj edebileceğimiz şarj tipidir. Buraya kurduğumuz, yarım saatte şarj olan sistemdir. Şarj olan bir aracın ortalama yol kat etme mesafesi 160 kilometredir. Bizim yaptığımız istatistiklere göre İstanbul’da gün içerisinde bir araç ortalama 60 km. yol alıyor” dedi.



İLK ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ İBB KULLANACAK



İstanbul Enerji A.Ş. ile 4 elektrikli şarj teknolojileri firması, İSPARK otoparklarında istasyonlarını kuruyor. Kullanıma sunulup yaygınlaştıracak olan ödeme sistemleri ise BELBİM A.Ş. tarafından geliştirilecek. Kullanımı kent genelinde yaygınlaştırılması için çalışmaları İstanbul Enerji A.Ş. tarafından koordine ediliyor. Çalışmalar tamamlandığında İstanbul’da elektrikli otomobili ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi kullanacak. Bakan Nihat Ergün, ilk elektrikli aracı tanıttı - ANKARA - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Yiğit AKÜ ile Form Mühendislik firmaları tarafından geliştirilen ve “hibrit dönüşüm kiti” takılan ilk elektrikli araç prototipini basına tanıttı. İç piyasada geçen yıl kaydedilen rakamlara bu yılın Eylül ayı itibariyle ulaşıldığını belirten Ergün, otomotiv sektörünün bu yıl çok daha canlı şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Bakanlık bahçesinde söz konusu elektrikli araç prototipi ile test sürüşüne çıkan Ergün, sistemin tamamen kendi hareketinden, kendi fren sistemindeki ısıdan elektrik ürettiğini belirten Ergün, bu araçların yolda giderken şarj edilebildiklerini ve kitin istenildiğinde devreye sokulabildiğini kaydetti.