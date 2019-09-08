İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim döneminde inançlara saygıdan dem vuranlar, şimdi milletin saçıyla, sakalıyla, kılık kıyafetiyle uğra İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim döneminde inançlara saygıdan dem vuranlar, şimdi milletin saçıyla, sakalıyla, kılık kıyafetiyle uğraşmaya başladılar.

İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim döneminde inançlara saygıdan dem vuranlar, şimdi milletin saçıyla, sakalıyla, kılık kıyafetiyle uğraşmaya başladılar. İşte İstanbul’da, İETT’de şu anda sakallılarla uğraşmaya başladılar” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.