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İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan deplasmanında

- Turuncu-lacivertli erkek voleybol takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Olympiakos'a konuk olacak

16 Ocak 2019 Çarşamba 10:03
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan deplasmanında


İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

Başkent Atina'daki Melina Merkouri Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

Turuncu-lacivertli ekip, İstanbul'daki ilk maçta rakibine 3-1 mağlup oldu.

Her iki maçın sonunda rakibine puan olarak üstünlük kuran ekip, adını 4'lü final turuna yazdıracak. İki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği olması halinde, turu geçecek ekip "altın set" sonucu belirlenecek.

Eşleşmeden galip ayrılacak takım, 4'lü final turunda, Viking (Norveç)-Neftohimic 2010 (Bulgaristan) eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 10:03
  1. Erkekler CEV Kupası
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  3. Olympiakos
  4. Voleybol

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