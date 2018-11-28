İstanbul Büyükşehir Belediyespor, geleceğin yıldızlarını arıyor





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yeni yıldızlarını arıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 2007, 2008, 2009, 2010 doğumlu erkek basketbolcu adaylarının ücretsiz katılabileceği seçmeler, 1 Aralık Cumartesi günü Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Kayıt işlemleri, seçmelerin düzenleneceği spor salonunda yapılacak. Kayıt için basketbolcu adaylarından kimlik ve bir adet vesikalık fotoğraf istenecek. Velisi yanında olmayan adayların katılamayacağı seçmelerin kayıtları, saat 10.00'da başlayıp 11.00'de sona erecek. Kayıtların ardından adaylar yaş gruplarına göre 30'ar dakika test ve ölçümlere tabi tutulacak. Sonrasında saat 11.30'da performans değerlendirme parkuruna geçilecek ve iki gruba ayrılan adayların seçmeleri saat 13.00'te noktalanacak.

Seçmelere giren adayların sonuçları, kulübün internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından duyurulacak.