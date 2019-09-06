İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) kayyum atanacak mı? Ekrem İmamoğlu görevden alınacak mı?

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasından sonra İstanbul’da da kayyum atanır mı? Sorusu sorulmaya başlanmıştı. İstanbul’a hizmet etmesi beklenen Ekrem İmamoğlu sıkça izin kullanarak İstanbul dışına çıkması vatandaşların tepkisini çekmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atanacak mı? sorusunun cevabın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusu soruldu. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Soylu "Pazar günü bu konuya ilişkin açıklama yapacağını söyledi. Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu’nun Yenikapı’daki araç şovuna ilişkin şunları söyledi: “Belediye işi şov işi değildir. Bu söylenir ve araştırılır. Eğer böyle bir fazlalık, israf söz konusuysa bu ilgili bakanlığa söylenir. Söylenmedi. Bunlar kamu zararı olabilecek şekilde sergilenmektedir. Yani hizmetten çekilmişlerdir. Eğer bunlar hizmete gerekli değillerse yapman gereken bir eksiltme ortaya koymaktır. Kamu zararına bir şey yapıyorsa, bu da bizim sorumluluğumuzdur, onu da inceleriz."

"Başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kayyumla görevden alınan belediye başkanlarıyla ile bir araya gelmesini eleştirmiş, “Buradan söylüyorum: İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz.” demişti.

Soylu’dan İmamoğlu’na: “Başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz”

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