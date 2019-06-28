0553 313 94 23

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde istifa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yardımcılarıyla birlikte istifa ettiğini açıkladı

28 Haziran 2019 Cuma 15:34
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde istifa

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yardımcılarıyla birlikte istifa ettiğini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Baraçlı ile yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan, görevlerini bıraktıklarını yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin demokratik bir ortamda gerçekleştiği ve Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçildiği hatırlatıldı.

İmamoğlu'nun tebrik edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine bağlı yöneticiler olarak, demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul'a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz. Bu kararımızı başkanlığa iletirken, aynı zamanda siz saygıdeğer İstanbullularla paylaşmayı da görev olarak görüyoruz. İstanbul'a hizmet etmek için görev alan ve alacak olan herkese başarılar diliyoruz. İstenildiğinde İstanbul'a hizmet tecrübelerimizi yeni yönetim ve ekibi ile her an paylaşmaya hazır olduğumuzun da özellikle bilinmesini isteriz. Bugüne kadar icra ettiğimiz görevlerde bize güvenen Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet ricalindeki tüm büyüklerimize ve belediye başkanlarımıza, birlikte İstanbul'a hizmet etmekten gurur duyduğumuz 84 bine yakın çalışma arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Aziz İstanbullulara saygılarımızla arz ederiz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:34
  1. Genel Sekreter
  2. Hayri Baraçlı
  3. İstanbul Büyükşehir Behlediyesi
  4. İstifa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi harekete geçti
    1. CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi..
    2. Ziraat Odalarından “Fındık fiyatları..
    3. LGS'de tam puan alanlar ödüllendirildi
    4. Deri çanta temizliğinin püf noktaları..
    5. Samsun’da ihracat arttı
    6. Altınordu Belediyesinden Şubaşı’na..
    7. Yılın tabanca ödülü Türk markasına
    8. Başkan Özcan’dan temizlik işçilerine..
    9. “BM ve Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin..
    10. Ordu’da kaçak telefon operasyonu
    11. Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3..
    12. Büyükşehir’den ‘Vatandaş memnuniyet..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    14. Yeni nişanlı, eski kocayı öldürdü
    15. İTÜ taban puanları 2019 İstanbul..
    16. Şehit askerin naaşı memleketi Ağrı’ya..
    17. Novo Nordisk’ten, Akdeniz..
    18. Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu:..
    19. Yengelerini dövüp bıçakla saldırdı
    20. GÜNCELLEME - Mersin'de kadın cinayeti
    21. Genç kıza kapkaç şoku
    22. Başkan Seçer, emeklilerle bir araya..
    23. İş adamının cenazesinde ’helallik’ şoku
    24. Ege Yapı'dan"Kordon İstanbul"da..
    25. ABD Kuzey Kore ile görüşmelere hazır
    26. Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun..
    27. Başkan Tahmazoğlu, yeni çiftlere..
    28. Buse için 20 metrelik görüş mesafesi..
    29. Kur’an kursu öğrencilerine köfte ekmek..
    30. Susurluklu Kıbrıs Gazilerine madalya
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı