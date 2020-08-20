İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde deprem! Hasan Bülent Kahraman istifa etti

Yerel seçimler öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadinde bulunan ancak koltuğa oturmasının ardından işçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot tiyatrolarıyla gündemi meşgul eden Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) bir istifa haberi daha geldi.

İBB Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu üyesi Hasan Bülent Kahraman görevinden istifa etti.

Türkiye'ye karşı algı operasyonlarıyla bilinen karanlık Odatv'de yer alan habere göre; Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek kurul üyeliğinden kendi rızasıyla ayrıldığını ifade etti.

İBB, gündeme hizmetle değil istifayla geliyor

İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından İstanbullara hizmet etmesi gerek İBB, gündemi ya skandallarla yada istifa haberleriyle meşgul ediyor.