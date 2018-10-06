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İstanbul Büyükşehir Belediyesi uyarıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İGDAŞ, güvenli doğalgaz kullanımı için baca temizliğinin ve kombi, şofben, soba gibi yakıcı cihaz bakımlarının her yıl düzenli olarak yapılması gerektiğini hatırlattı. Zamanında ve doğru yapılan bakımlar doğalgaz tüketiminde ciddi oranda tasarruf da sağlıyor.

06 Ekim 2018 Cumartesi 07:59
İstanbul Büyükşehir Belediyesi uyarıyor!

İGDAŞ, kış gelmeden baca temizliğinin ve kombi, şofben, soba gibi yakıcı cihaz bakımlarının mutlaka yapılması gerektiğini hatırlattı. Bu hazırlık çalışmaları hem güvenlik hem de tasarruf açısından büyük önem taşıyor. Yapılan araştırmalar düzenli yapılan baca temizliğinin ve cihaz bakımının ortaya çıkabilecek tehlikeleri bertaraf etmenin yanında yüzde 10-15’e varan verimlilik artışı sağladığını ortaya koyuyor. Verimliliği en üst seviye çıkan cihaz, daha az doğalgaz tüketerek ısıtıyor.

Güvenliğin eksiksiz sağlanabilmesi için gerek cihaz bakımı gerekse baca temizliği işlemlerinin İGDAŞ yetkili servislere yaptırılması gerekiyor. İstanbullular, doğalgaz cihazlarının bakımı için yetkili servislere, iç tesisat bakımında İGDAŞ’ın internet sayfasında da listesi yer alan Doğalgaz Sertifikalı Firma logolu şirketlere müracaat etmeleri gerekiyor.  Ayrıca baca temizliğini de İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin yetkilendirdiği şirketlere mutlaka yaptırılmalılar.

Menfezler her zaman açık kalsın

Güvenli doğalgaz kullanımı kurallarına göre; yakıcı cihazın bulunduğu ortamda yer alan havalandırma menfezinin mutlaka her zaman açık kalması gerekiyor. Menfez, ortama temiz hava girişini temin ederek verimli bir yanmanın oluşmasını sağladığı gibi, olası gaz kaçakları durumunda gazın ortamdan çıkmasını sağlıyor.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 07:59
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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