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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Ünalan'daki 29 bin 664 metrekare büyüklüğündeki araziyi, ihaleyle 550 milyon liraya İGDAŞ'a sattı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:21
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Ünalan'daki 29 bin 664 metrekare büyüklüğündeki araziyi, ihaleyle 550 milyon liraya İGDAŞ'a sattı.
Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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