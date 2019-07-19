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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tığ görevinden ayrıldı

2017 yılından beri Medya AŞ Genel Müdürlüğü görevini sürdürmekte olan Tığ, şirket personeli ile vedalaşma sırasında yaptığı konuşmayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:08
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tığ görevinden ayrıldı

2017 yılından beri Medya AŞ Genel Müdürlüğü görevini sürdürmekte olan Tığ, şirket personeli ile vedalaşma sırasında yaptığı konuşmayla görevinden ayrıldığını duyurdu.


Konuşmasında Medya AŞ’yi yüzde 100 büyüterek borçsuz bir şekilde devretmenin gururunu taşıdığını belirten Tığ, halefine görevinde başarılar diledi.


Tığ yaptığı konuşmada “İstanbul’un ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, metroda, tramvayda, caddede, dijital ekranlarda, WEB ortamında yüzü ve sesi olan Medya A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini 30.11.2017 tarihinden bu yana ifa ettim. Çalışma arkadaşlarımla birlikte şirketin kurumsallaşması ve gelişmesi anlamında çok sayıda güzel işe imza attık” ifadelerini kullandı.


Kısa süre zarfında, reorganizasyon çalışmaları, kurumsal kimlik çalışmaları ve kalite belgesi çalışmalarını tamamlayarak, bir yıl içerisinde şirket cirosunu arttırmayı başardıklarını belirten Tığ, 30.06.2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş bir kuruş borcu olmayan, vergi, SGK borcu bulunmayan, piyasaya olan borçlarının üç katı alacağı olan bir şirket haline geldik” dedi.


Tığ konuşmasını, “şahsıma İstanbul’a yönetici olarak hizmet etme imkanı tanıyan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini icra eden Sayın Mevlüt Uysal’a , tüm yönetici arkadaşlarıma ve güzel işlerde benimle birlikte olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, minnetlerimisunarım” diyerek noktaladı.


Abdurrahman TIĞ Kimdir?


Abdurrahman Tığ, 1969 yılında Giresun’da doğdu. İlk öğrenimini Giresun’da, orta öğrenimini ise Trabzon İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Tığ, basın yayın sektöründe başladığı çalışma hayatını farklı sektörlerde yöneticilik yaparak sürdürdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi İştiraki olan BURFAŞ’ta bir dönem Genel Müdürlük yapan TIĞ, son dönemde ise Arz Gayrimenkul ve Girişim


Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.de Genel Müdür olarak çalıştı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:08
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