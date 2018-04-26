İstanbul Büyükşehir Belediyesi İzcileri 57. Alay'a vefa için yürüdü

Çanakkale Milli Bilinç İzci Kampı’nın üçüncü gününde izciler dedelerinin yaptığı gibi 04.00’te top sesleriyle uyandılar. Saçlarına kına yakılan izciler, 57. Alay askerlerinin son yediği yemek olan kırık buğday çorbasını içip, hamur lokmalarını yedi. Askerlerin o dönem giydiği enveriye kabalağı şapkalarını giyen izciler, 57. Alay Şehitliği’ne gitmek için kamp alanından başlayarak Conkbayırı’na doğru 10 kilometrelik mesafeyi yürüdü.