İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akseki Belediyesi’ne 3 araç hibe etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Akseki Belediyesine hizmet araçları hibe edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Akseki Belediyesine hizmet araçları hibe edildi.

Cumhur İttifakı AK Parti Akseki Belediye Başkan adayı İbrahim Özkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ninbir greyder, bir kamyon ve bir kamyonet hibe edildiğini söyledi. Özkan, " İlçemiz için en iyisini en güzelini yapma gayreti içerisinde çalışmalarımız sürüyor. Araçlarımız ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız hizmet sunmayı nasip etsin." dedi.

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