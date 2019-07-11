İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın otopark işletmesi İSPARK’adevredildi. 1 saati ücretsiz olacak otoparkı 5 yıl süreyle İSPARK işletecek
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın otopark işletmesi İSPARK’adevredildi.11 Temmuz 2019 Perşembe 16:19
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın otopark işletmesi İSPARK’adevredildi. 1 saati ücretsiz olacak otoparkı 5 yıl süreyle İSPARK işletecek
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