İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın otopark işletmesi İSPARK’adevredildi. 1 saati ücretsiz olacak otoparkı 5 yıl süreyle İSPARK işletecek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın otopark işletmesi İSPARK’adevredildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın otopark işletmesi İSPARK’adevredildi. 1 saati ücretsiz olacak otoparkı 5 yıl süreyle İSPARK işletecek

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.