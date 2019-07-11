İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarının 15 Temmuz'da ücretsiz hizmet vermesini kabul etti

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