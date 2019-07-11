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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve okulların açılacağı 9 Eylül'de toplu ulaşımın ücretsiz olmasını kararlaştırdı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:00
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve okulların açılacağı 9 Eylül'de toplu ulaşımın ücretsiz olmasını kararlaştırdı.
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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:00
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