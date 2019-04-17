İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra İBB'nin Saraçhane'deki binasına geldi

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