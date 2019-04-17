İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayında bulunan İl Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra görevi devralmak için Saraçhane’deki İBB binasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayında bulunan İl Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra görevi devralmak için Saraçhane’deki İBB binasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayında bulunan İl Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra görevi devralmak için Saraçhane’deki İBB binasına geldi.

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