İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayında bulunan İl Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra geldiği Saraçhane’de görevi Mevlüt Uysal’dan devraldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayında bulunan İl Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra geldiği Saraçhane’de görevi Mevlüt Uysal’dan devraldı.17 Nisan 2019 Çarşamba 18:49
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayında bulunan İl Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra geldiği Saraçhane’de görevi Mevlüt Uysal’dan devraldı.
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