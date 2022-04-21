İstanbul bugün iftar saat kaçta 21 Nisan | İstanbul akşam ezanı yatsı kaçta okunacak?
İstanbul'da oruçlarını açacak olanlar bugün yani 21 Nisan Perşembe günü akşam ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün iftar saat kaçta? 21 Nisan Perşembe İstanbul ezan vakitleri
Mübarek ramazan ayı 2 Mayıs'ta yerini şevval ayına bırakacak. Ramazan ayı boyunca milyonlar yaşadıkları illerin iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Peki, bugün İstanbul'da iftar kaçta?
İstanbul bugün iftar saat kaçta 21 Nisan | İstanbul akşam ezanı yatsı kaçta okunacak?
İstanbul'da 21 Nisan Perşembe günü akşam ezanı 19.56'da okunacak.