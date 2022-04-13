İstanbul bugün iftar saat kaçta? 13 Nisan İstanbul akşam ezanı saati
Ramazan ayının 12.gününde İstanbul'da oruçlarını açacak olanlar 'Bugün iftar saat kaçta?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bu akşam İstanbul'da ezan kaçta okunacak? İstanbul akşam ezanı kaçta? 2022 İstanbul ezan vakitleri imsakiye:
On bir ayın ramazanın 12.günü idrak edilirken pek çok kişi yaşadığı ilde oruçların kaçta açılacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün İstanbul'da akşam ezanı saat kaçta?
İstanbul bugün iftar saat kaçta? 13 Nisan İstanbul akşam ezanı saati
İstanbul'da bugün yani 13 Nisan Çarşamba günü akşam ezanı 19.48'de okunacak.