İstanbul bugün akşam ezanı kaçta okunacak? 3 Mayıs iftar saati

İstanbul bugün akşam ezanı kaçta okunacak?

Diyanet'in yayınladığı 2020 Ramazan İmsakiyesine göre İstanbul'da iftar saat 20:10'da açılacak. Başkent Ankara'daki vatandaşlar da iftarını saat 19:52'de okunacak akşam ezanı ile birlikte açacak. İzmir'de ise iftar 20:12'de açılacak. Bursa'daki vatandaşlar da iftarını 20:07'de açacak.

Akşam ezanının yanlışlıkla bir iki dakika erken okunmasından dolayı orucunu açan kimsenin ne yapması gerekir?

Coğrafi irtifa farklarının etkisinden dolayı akşam namazı vaktinin girişi için takvimlerde belli bir ihtiyat payı öngörülmüştür. Buna göre takvimin gösterdiği güneşin batma vaktinden iki-üç dakika önce akşam namazına başlanması veya iftar edilmesi halinde namaz ve oruç geçerli olur.