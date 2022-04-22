  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç İstanbul bugün 22 Nisan iftar saat kaçta? İstanbul ezan vakitleri güncel:
Oruç

İstanbul bugün 22 Nisan iftar saat kaçta? İstanbul ezan vakitleri güncel:

İstanbul iftara ne kadar kaldı bugün iftar kaçta? Ramazan ayının son 10 gününe girildi. Milyonlar bugün yani 22 Nisan Cuma akşamı İstanbul’da iftarın kaçta yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün İstanbul’da akşam ezanı kaçta okunacak? 22 Nisan İstanbul ezan vakitleri:

Yeniakit Publisher
2022-04-22 11:04:00 -
İstanbul bugün 22 Nisan iftar saat kaçta? İstanbul ezan vakitleri güncel:

Ramazan ayıyla vedalaşmaya kısa bir süre kaldı. Milyonlar kalan her günü ibadetle geçirmeyi umut ediyor. Bugün yani 22 Nisan Cuma günü İstanbul’da akşam ezanının saat kaçta okunacağı ise merak konusu oldu. Peki, İstanbul’da iftar saat kaçta?

İstanbul bugün 22 Nisan iftar saat kaçta? İstanbul ezan vakitleri güncel:

22 Nisan Cuma günü İstanbul'da akşam ezanı 19.57'de okunacak. İstanbul'da bu gece yatsı ise 21.25'te kılınacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay