Mehmet Altan cezaevinden tahliye mi edildi?

Anadolu Ajansı'nın son dakika geçtiği bilgiye göre, FETÖ'nun medya yapılanması kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verildiğini duyurdu. Mehmet Altan için müebbet cezasını yerel mahkeme vermiş, cezası ise onanmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan müebbet hapis cezası alan Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verdi.

MEHMET ALTAN FETÖ DARBESİNDEN BİR GÜN ÖNCE BAKIN NE DEMİŞTİ

Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilacak, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce terör örgütü FETÖ’nün yayın organı Can Erzincan TV’de Özgür Düşünce programında alenen darbenin haberi vermişti.

MEHMET ALTAN’DAN DARBE ÇIĞIRTKANLIĞI

15 Temmuz hain darbe girişiminden bir gün önce yani 14 Temmuz'da “Özgür düşünce” programda konuşan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak FETÖ darbesine yönelik kan donduran açıklamalarda bulunmuştu. Darbe çığırtkanlığını yapan Mehmet Altan, TSK’yı kast ederek “Onun ne zaman yüzünü çıkaracağı, nasıl çıkacağı belli değil” demişti. Mehmet Altan yine o programda Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere hükümette yer alan isimlerin yargılanacağı imasında bulunmuştu.