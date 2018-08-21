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İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi ilgili odağı oldu

Dünyada sadece 5 tane olduğu belirtilen Romanya Deniz Kuvvetlerine ait 'Nava Scoala Mircea' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

21 Ağustos 2018 Salı 16:46
İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi ilgili odağı oldu

Romanya Deniz Kuvvetlerine bağlı eğitim gemisi 'Nava Scoala Mircea' öğle saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.

Dünyada sadece 5 tane bulunduğu ifade edilen gemilerden biri olan 'Nava Scoala Mircea' saat 14.30 sıralarındaFatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti. 1938 yılında Almanya'da yapımı tamamlanan 82 metre boyundaki eğitim gemisinin güvertesinde çok sayıda askeri öğrencinin olduğu görüldü.

Bazı öğrenciler, İstanbul Boğazı'nı izlerlerken bazı öğrenciler ise fotoğraf çekti.

Kıyıdakilerde görüntüsüyle dikkat çeken gemiyi ilgiyle izledi. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Arnavutluk'un Durres Limanına gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 16:46
  1. Fatih Sultan Mehmet
  2. Marmara Denizi
  3. Karadeniz
  4. İstanbul
  5. Marmara
  6. Romanya
  7. Almanya

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