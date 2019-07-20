0553 313 94 23

İstanbul Boğazı'nda yatta yangın

Kuzguncuk İskelesi açıklarındaki bir yatta çıkan yangın, Kıyı Emniyeti ve itfaiye ekiplerince söndürüldü - Yanan yattan denize atlayan 11 kişi, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:35
İstanbul Boğazı'nda yatta yangın

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda bir yatta çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kuzguncuk açıklarında seyreden "Boğaz Çocuğu" isimli yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Açıkta yanmaya başlayan ve akıntıyla Kuzguncuk İskelesi yakınlarına sürüklenen yattaki 11 kişi, denize atladı.

Durumun bildirmesi üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Polisi ekipleri, yattan denize atlayanları sudan çıkardı.

Kıyı Emniyeti ekipleri denizden, itfaiye ekipleri de karadan yangına müdahale etti.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın, yatta büyük çapta hasara neden oldu.

Yat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Paşa Limanı İstasyonu'na çekildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:35
  1. KUZGUNCUK
  2. tekne
  3. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran, İngiltere'ye ait tankere müdahale anının görüntülerini yayımladı
    1. İran, İngiltere'ye ait tankere..
    2. Fransa Bisiklet Turu
    3. Fadıloğlu, Küsget’teki asfalt..
    4. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    5. Rum gazetesi Politis'ten dikkat çeken..
    6. ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi Açılış..
    7. Nevşehir’de “Temiz Şehir Nevşehir”..
    8. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    9. Osmaniye’de çıkan orman yangınında bir..
    10. Boğaz’da lüks yat alev alev yandı
    11. Trabzonspor, kamp için Avusturya'ya..
    12. Kazadan yaralı kurtulan göçmenler..
    13. Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem
    14. Futbol: Hazırlık maçı
    15. Caretta yumurtalarının olduğu sahilde..
    16. Tarsus’ta iki kamyon çarpıştı: 2 ölü,..
    17. İstanbul Boğazı'nda yatta yangın
    18. Kosova’da muhalifler erken seçim..
    19. Kuşadası’nda 14’ü çocuk 48 kaçak..
    20. Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi..
    21. Hava sıcaklıkları 30 dereceyi aştı..
    22. Maganda kurşunu kurbanı minik Eren son..
    23. Boğulmak üzere olan 3 çocuk kurtuldu,..
    24. Kocaeli'de bir çocuk denizde kayboldu
    25. Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unu anlattı:..
    26. Aracında hırsız var sandı, 'ayı' çıktı
    27. Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası
    28. Piknikçilerin mangal ateşinden yangın..
    29. Kamyonet yolcu otobüsüne çarptı: 1..
    30. Düzce’de sel bölgesinde çalışmalar..
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti