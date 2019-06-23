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İstanbul Boğazı’nda yabancıların özel yat keyfi

İstanbul’da, turistler için toplu tekne turlarının yanı sıra İstanbul Boğazı’nı özel tekne ile gezmek isteyenler için 7 metreden 70 metreye kadar değişik büyüklüklerde yat kiralayabiliyor.

23 Haziran 2019 Pazar 16:50
İstanbul Boğazı’nda yabancıların özel yat keyfi

İstanbul’da, turistler için toplu tekne turlarının yanı sıra İstanbul Boğazı’nı özel tekne ile gezmek isteyenler için 7 metreden 70 metreye kadar değişik büyüklüklerde yat kiralayabiliyor.


İstanbullular okullar kapanınca tatile çıkıp şehri terk ederken yabancı misafirler de şehre gelmeye başladı. Türkiye’nin son derece uygun fiyatlarda olduğunu belirten Avrupalı ve Orta Doğulu misafirler İstanbul’un keyfini çıkartıyor. Özellikle boğazda tekneyle tur atmayı seven turistler, topluca hareket edilen tur teknelerinin yanı sıra her biri 7 metreden 70 metreye kadar değişik ebatlardaki özel yatları da kiralayabiliyor. Saatlik olarak kiralanan teknelerin fiyatları büyüklüklerine göre değişiyor. Küçük boy tabir edilen teknelerin saatlik fiyatı 100 dolardan başlarken 70 metrelik teknenin bir saatlik ücreti de bin dolardan başlıyor. Parayı düşünmeden İstanbul Boğazı’nın keyfini çıkartmak isteyen turistlerin farklı keyifleri de sahildeki vatandaşların dikkatini çekiyor. 3 turistin kiraladığı büyük bir tekne ile müzik eşliğinde Arnavutköy burnundan geçerken dans figürleri sahildekilerin de dikkatini çekti.


Bebek Sahili’nde bir taraftan balık tutanları seyreden turistler, 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerini aynı anda görebiliyor. Boğazda her kesime göre tekne turu olduğunu belirten işletmeciler ise bazı müşterilerin boğazdaki otele yanaşılarak tekneye alındığını ve boğaz gezisine çıkabildiğini ifade etti. Şehrin sıcaktan boğulduğu saatlerde denizdeki serin esintiyle boğaz keyfine çıkan turistler akşam saatlerini tercih ediyor.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 16:50
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