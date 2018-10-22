Arızalanan tanker İstanbul Boğazı'ndan geçirildi

Karadeniz’de arızalanan Rus bayraklı ''Omul'' isimli tanker, Panama bayraklı ''Horoz'' isimli bir römorkör tarafından halatlar yardımıyla çekilerek İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı.

Marmara Denizi'ne açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı 3 römorköründe eşlik ettiği gemi boğazdan geçişini sağlayarak Marmara Denizi’ne açıldı.