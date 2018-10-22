Arızalanan tanker İstanbul Boğazı'ndan geçirildi
Karadeniz'de arıza yapan Rus tankeri, römorkörler yardımıyla halatlar bağlanarak İstanbul Boğazı'nda geçirildi.22 Ekim 2018 Pazartesi 11:18
Karadeniz’de arızalanan Rus bayraklı ''Omul'' isimli tanker, Panama bayraklı ''Horoz'' isimli bir römorkör tarafından halatlar yardımıyla çekilerek İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı.
Marmara Denizi'ne açıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı 3 römorköründe eşlik ettiği gemi boğazdan geçişini sağlayarak Marmara Denizi’ne açıldı.
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