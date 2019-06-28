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İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliği önlenecek

İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliğine yol açan turistik ve eğlence amaçlı tur düzenleyen gezi tekneleri, yüzer tesis ve ticari yatlara ilişkin denetim ve önleme çalışması başlatıldığını duyurdu- İstanbul Valiliği:- "Denetimlerde turistik ve eğlence amaçlı tur düzenleyen gezi tekneleri, yüzer tesis ve ticari yatlardan kaynaklanan gürültünün; gündüz zaman diliminde 70, akşam zaman diliminde 63, gece zaman diliminde 55 desibel sınırlarını aşıp aşmadığı kontrol edilecektir"

28 Haziran 2019 Cuma 19:49
İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliği önlenecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliğinin önlenmesi için tekne, yüzer tesis ve ticari yatların denetleneceği bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, son günlerde çeşitli kaynaklardan valiliğe ulaşan şikayetlere göre, İstanbul Boğazı'nda turistik ve eğlence amaçlı tur düzenleyen gezi teknelerinin, yüzer tesis ve ticari yatların aşırı gürültü kirliliğine yol açtığı ve çevrede rahatsızlığa sebebiyet verdiklerinin anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu olumsuzluğun giderilmesi amacıyla ilgili paydaşların katılım ve destekleriyle gerekli denetim ve önleme çalışmalarının valilik tarafından başlatıldığı bilgisi verildi.

Konuya ilişkin sektör temsilcileriyle toplantı yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda bahse konu deniz araçlarının gürültü değerlerini 3 Temmuz 2019 tarihine kadar Çevre Mevzuatı'nın öngördüğü sınırlara uygun hale getirmeleri konusunda duyuru yapılmıştır. Belirtilen tarihten sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, boğaz hattında yoğun denetimler yapılacak, yasal sınırları aşan gürültü kirliliğine yol açan deniz araçları hakkında yasal işlem yapılacaktır. Söz konusu denetimlerde turistik ve eğlence amaçlı tur düzenleyen gezi tekneleri, yüzer tesis ve ticari yatlardan kaynaklanan gürültünün; gündüz zaman diliminde 70, akşam zaman diliminde 63, gece zaman diliminde 55 desibel sınırlarını aşıp aşmadığı kontrol edilecektir. Sınır değerleri aştığı tespit edilenlere 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacaktır."


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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 19:49
  1. Denetim
  2. gürültü kirliliği
  3. İstanbul Valiliği
  4. önleme

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