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İstanbul Boğazı'na yüzen sahneler geliyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın kültür-sanat projeleri kapsamında, İstanbul Boğazı'nda iki adet yüzen platform yapılacağı belirtildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 19:08
İstanbul Boğazı'na yüzen sahneler geliyor

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, İtalya'da Como Gölü'nde, Hollanda'da Amsterdam'da su üzerine kurulan platformların benzerleri İstanbul'da da yapılacak.

Türkiye'de ilk olacak

Yüzen platformlar, Yıldırım'ın kültür-sanat projeleri arasında yer alıyor. Bunlar hayata geçirildiğinde Türkiye'de bir ilk yaşanacak. Platformların biri Haydarpaşa'da sabit ve Boğaz manzaralı olacak.

Etkinlikler dev sahnede olacak

Burada konser ve sahne sanatları etkinlikleri, yüzen mavna üzerine kurulacak dev sahnede hayat bulacak.

İkincisi ise Boğaz'da yüzer halde farklı noktalara taşınabilecek. 'Boğaziçi Etkinlik Sahnesi' isimli platform aracılığıyla, İstanbullulara eşsiz deneyim yaşatılacak.

Tamamen şeffaf olacak bu yüzer platform, Boğaz'ın imajını güçlendirecek. Boğaz siluetinde gerçekleştirilecek uluslararası etkinlikler, dünyada da yankı yaratacak.

Ziyaretçilere açık olacak

Boğaziçi Sahnesi, etkinlik olmadığı günlerde ise 'Boğaziçi Müzesi, Sergi ve Seyir Alanı' olarak işlevlendirilecek, yer değiştirerek Boğaz'ın farklı bölgelerinde ziyaretçilere açılacak. 100 metre çapındaki alan, 7 bin 857 metrekare alana sahip olacak.

Açık hava tiyatrosu hayata geçirilecek

Bunların yanı sıra Arnavutköy ilçesinde ise 'Dünya Sahnesi ve Açık Hava Tiyatrosu' yapılacak.

Bu gösteri merkezi de dünya starlarının sahne alabileceği kalitede, üst düzey sahne sistemlerine sahip, festival ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek özellikte inşa edilecek.

 

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 19:08
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. Boğaziçi Etkinlik Sahnesi

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