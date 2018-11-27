İstanbul Boğazı orkoz nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı
Orkoz nedeniyle İstanbul Boğazı, çift yönlü olarak büyük gemi ve tankerlerin geçişine kapatıldı27 Kasım 2018 Salı 21:25
İstanbul Boğazı, orkoz nedeniyle iki yönlü olarak bir süreliğine gemi geçişlerine kapatıldı.
Orkoz nedeniyle durdu
Özellikle İstanbul Boğazı'nda görülen, doğal olarak, kuzeyden güneye doğru olan akıntının, lodos nedeniyle güneyden kuzeye doğru yönelmesi sonucu oluşan akıntı olarak bilinen orkoz, gemi trafiğinin durmasına neden oldu.
Boğaz ve çevresinde fırtına bekleniyor
Orkoz nedeniyle, Boğaz, akşam saatlerinden itibaren çift yönlü olarak bir süreliğine büyük gemi ve tankerlerin geçişine kapatıldı.
Vapur ve tekne seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmazken, Boğaz ve çevresinde ilerleyen saatlerde fırtına beklendiği bildirildi.
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