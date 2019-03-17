AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, herkesin gözünün İstanbul’da olduğunu belirterek, "Tam da bugünlerde İstanbul'daki millet ve devlet varlığımızın birileri tarafından tehdit edilmeye başlandığı bir zamanda bir Başbakanın İstanbul için aday olması aynı zamanda dünyaya verdiğimiz en büyük siyasi mesajdır. İstanbul, bizimdir, bizim kalacaktır." dedi.

Çelik, Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlenen "Sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve kanaat önderleri buluşmasına" katıldı. Burada konuşan Çelik, Yıldırım'ın Başbakanlığı döneminde kendisinin de bakanlık yaparak birlikte çalışma fırsatı bulduğunu hatırlattı.

Yıldırım'ın, Başbakanlık koltuğuna oturduktan bir süre sonra bir siyasetçinin karşı karşıya kalabileceği en büyük imtihanlardan birisiyle karşılaştığını anlatan Çelik, "Biliyorsunuz o dönemde bir darbe girişimi söz konusu oldu. Darbecilere karşı, milletimizi uyararak 'Bu bir askeri kalkışmadır' dedikten sonra, darbecilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve diğer yerleri bombalamak için uçaklarını kaldırdıkları yerlerin bombalama emrini verdi. Böyle bir cesaretle darbeye karşı mücadele etti. O anlarda nasıl bir cesaret ve dirayetle memleketin hukukunu koruduğunu gördük." diye konuştu.

- "En büyük siyasi mesajdır"

Başbakanlık yapmış bir insanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesinin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Yeni Zelanda'daki canice saldırıyı gerçekleştiren caninin yayımladığı 'manifestonun' maddelerinden biri de 'Türkler, İstanbul'un batısını terk etsin. Türkler, sadece İstanbul'un doğusunda Bursa'ya doğru otursunlar. Ayasofya'nın ve diğer camilerin minarelerini yıkacağız' gibi ifade var. Bu, 1875 yılında İtalyan Askeri Lider Garibaldi'nin Balkan halklarına yazdığı mektupta geçen bir ifade. İstanbul, bize düşmanlık edenler için böylesine bir sembol. İşte bunun için bizim için de bunun İstanbul dünyanın başkenti olabilecek bir semboldür. Herkesin gözü İstanbul'da. Tam da bugünlerde İstanbul'daki millet ve devlet varlığımızın birileri tarafından tehdit edilmeye başlandığı bir zamanda bir Başbakanın İstanbul için aday olması aynı zamanda dünyaya verdiğimiz en büyük siyasi mesajdır. İstanbul, bizimdir, bizim kalacaktır, bizim olmaya devam edecektir."

- "Binali Bey Başkan, işlem tamam"

Bu siyasi mesajın yanı sıra, müthiş bir projecinin İstanbul halkına hizmet edeceğinin atını çizen Çelik, Binali Yıldırım ile İstanbul'da radikal dönüşümlerin hayata geçirileceğini, özellikle kadın, çocuk ve gençleri ilgilendiren pek çok projenin bulunduğunu belirti.

Geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında bulunmuş Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbullar tarafından Cumhurbaşkanı makamına getirildiği, şimdi de Başbakanlık yapmış Binali Yıldırım'ın İstanbul'a başkan seçileceğine olan inancının tam olduğunu dile getiren Ömer Çelik, "Sayın Başbakanımızın İstanbul'un sorunlarını çözmesiyle ilgili şifre şudur: Binali Bey Başkan, işlem tamam! Bu, İstanbul için güzel günlerin başlangıcı demektir. Göz bebeğimiz İstanbul için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.