0553 313 94 23

"İstanbul bizimdir, bizim kalacaktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu'nda düzenlenen "Sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve kanaat önderleri buluşmasına" katıldı.

17 Mart 2019 Pazar 16:42
"İstanbul bizimdir, bizim kalacaktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, herkesin gözünün İstanbul’da olduğunu belirterek, "Tam da bugünlerde İstanbul'daki millet ve devlet varlığımızın birileri tarafından tehdit edilmeye başlandığı bir zamanda bir Başbakanın İstanbul için aday olması aynı zamanda dünyaya verdiğimiz en büyük siyasi mesajdır. İstanbul, bizimdir, bizim kalacaktır." dedi.

Çelik, Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlenen "Sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve kanaat önderleri buluşmasına" katıldı. Burada konuşan Çelik, Yıldırım'ın Başbakanlığı döneminde kendisinin de bakanlık yaparak birlikte çalışma fırsatı bulduğunu hatırlattı.

Yıldırım'ın, Başbakanlık koltuğuna oturduktan bir süre sonra bir siyasetçinin karşı karşıya kalabileceği en büyük imtihanlardan birisiyle karşılaştığını anlatan Çelik, "Biliyorsunuz o dönemde bir darbe girişimi söz konusu oldu. Darbecilere karşı, milletimizi uyararak 'Bu bir askeri kalkışmadır' dedikten sonra, darbecilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve diğer yerleri bombalamak için uçaklarını kaldırdıkları yerlerin bombalama emrini verdi. Böyle bir cesaretle darbeye karşı mücadele etti. O anlarda nasıl bir cesaret ve dirayetle memleketin hukukunu koruduğunu gördük." diye konuştu.

- "En büyük siyasi mesajdır"

Başbakanlık yapmış bir insanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesinin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Yeni Zelanda'daki canice saldırıyı gerçekleştiren caninin yayımladığı 'manifestonun' maddelerinden biri de 'Türkler, İstanbul'un batısını terk etsin. Türkler, sadece İstanbul'un doğusunda Bursa'ya doğru otursunlar. Ayasofya'nın ve diğer camilerin minarelerini yıkacağız' gibi ifade var. Bu, 1875 yılında İtalyan Askeri Lider Garibaldi'nin Balkan halklarına yazdığı mektupta geçen bir ifade. İstanbul, bize düşmanlık edenler için böylesine bir sembol. İşte bunun için bizim için de bunun İstanbul dünyanın başkenti olabilecek bir semboldür. Herkesin gözü İstanbul'da. Tam da bugünlerde İstanbul'daki millet ve devlet varlığımızın birileri tarafından tehdit edilmeye başlandığı bir zamanda bir Başbakanın İstanbul için aday olması aynı zamanda dünyaya verdiğimiz en büyük siyasi mesajdır. İstanbul, bizimdir, bizim kalacaktır, bizim olmaya devam edecektir."

- "Binali Bey Başkan, işlem tamam"

Bu siyasi mesajın yanı sıra, müthiş bir projecinin İstanbul halkına hizmet edeceğinin atını çizen Çelik, Binali Yıldırım ile İstanbul'da radikal dönüşümlerin hayata geçirileceğini, özellikle kadın, çocuk ve gençleri ilgilendiren pek çok projenin bulunduğunu belirti.

Geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında bulunmuş Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbullar tarafından Cumhurbaşkanı makamına getirildiği, şimdi de Başbakanlık yapmış Binali Yıldırım'ın İstanbul'a başkan seçileceğine olan inancının tam olduğunu dile getiren Ömer Çelik, "Sayın Başbakanımızın İstanbul'un sorunlarını çözmesiyle ilgili şifre şudur: Binali Bey Başkan, işlem tamam! Bu, İstanbul için güzel günlerin başlangıcı demektir. Göz bebeğimiz İstanbul için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:42
  1. Bursa
  2. AK Parti Sözcüsü
  3. Beyoğlu
  4. eski bakan
  5. İstanbul
  6. Ömer Çelik
  7. Seçim çalışmaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan 18 Mart mesajı
    1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan 18..
    2. Vali Yerlikaya'dan "18 Mart Çanakkale..
    3. Selülozu nanoteknoloji ile geliştirip..
    4. "Bu topraklara husumet besleyenlerin..
    5. Nasıranlı, seçmenlere projelerini..
    6. Hollanda’dan Yeni Zelanda’ya destek
    7. Binali Yıldırım: O katil İstanbul'u..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı..
    9. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri..
    10. MSB memur alımı sonuçları açıklandı! |..
    11. "Benim ülkemde Kürdistan diye bir..
    12. Mali’de askeri üsse silahlı saldırı:..
    13. Bakan Varank: "Siirt’te 3 milyon 800..
    14. "İstanbul bizimdir, bizim kalacaktır"
    15. Sulama kanalına düşen ineği itfaiye..
    16. Malatya’da kayıp olarak aranan şahıs..
    17. "Kolay bir maç değildi ama..
    18. Başkan Kurt’un Çanakkale Zaferi mesajı
    19. Başkan adayı Sülük’ten birlik ve..
    20. BDDK en az lise mezunu personel alımı..
    21. Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda..
    22. Hatay ile Afrin arasında açılan sınır..
    23. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Cumhur..
    25. PAÜ Sarayköy Meslek Yüksekokulu yeni..
    26. Meral'i, Kemal'i, Sezai'yi çıldırtan..
    27. TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 4 -..
    28. Tarrant'ın saldırısı o ülkeyi harekete..
    29. YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?..
    30. Trabzon’a ’Işık Müzesi’ kurulacak
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu