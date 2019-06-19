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"İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1)- "Hiç kimse bizi bölemez. Hiç kimse gönüllerimizin arasına duvarlar öremez. Hiç kimse bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimize gölge düşüremez. Çünkü biz Kandil'den talimat almıyoruz, teröristlerden talimat almıyoruz"- "Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir. Gönüllü kuruluşlarımız daha aydınlık ve daha güçlü Türkiye davamızın akıncılarıdır"

19 Haziran 2019 Çarşamba 21:06
"İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç kimse bizi bölemez. Hiç kimse gönüllerimizin arasına duvarlar öremez. Hiç kimse bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimize gölge düşüremez. Çünkü biz Kandil'den talimat almıyoruz, teröristlerden talimat almıyoruz." dedi.

Erdoğan, Fikri Asım Fikir ve Düşünce Derneğince Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması"nda kanaat önderleri ve mahalle temsilcileriyle bir araya geldi.

Son günlerde gönüllü kuruluşları hedef alan "son derece haksız ve çirkin" bir kampanya yürütüldüğünü dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnsan yetiştiren, gençlerimize sahip çıkan, burslarla, yurtlarla; fikri, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarla evlatlarımızın eğitimlerine destek veren vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor. Bir siyasetçiye, bir idareciye düşen görev iyi işlere engel olmak değil, kötüyü, zararlıyı, faydasız olanı, bertaraf etmektir. Bir belediye başkanının sorumluluğu, kimseyi dışlamadan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan herkese yardım etmektir. İnsanımıza hizmet eden hayır çeşmelerini kurutmak, ancak PKK, DEAŞ, DHKP/C gibi terör örgütlerinin işine yarar. Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir. Gönüllü kuruluşlarımız daha aydınlık ve daha güçlü Türkiye davamızın akıncılarıdır. Bizim geleneğimizin taşıcıyı sütunları tarihte olduğu gibi bugün de millet, memleket sevdalısı vakıflardır, derneklerdir. Bu anlayışla biz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir ayrım yapmadan gönüllü teşekküllerimizin yanında olmaya çalıştık. Hukukun çizdiği sınırlar içerisinde ülkemizin ve milletimizin hayrına olan faaliyetlerinde bu kuruluşlarımıza hep destek olduk. Milletin bize verdiği imkanları, yine milletimizin faydasına olan işlerde, şehrimize ve insanımıza katkı sunacak projelerde kullanmaya özellikle gayret ettik. İnşallah bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet, memleket sevdalısı kuruluşları desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

- "Bizi ayakta tutan ortak değerlerimize olan bağlılığımızdır"

Buluşmada, farklı siyasi görüşlerden, farklı kökenlerden, farklı meşreplerden katılımcılar olduğunu anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün burada 82 milyonluk büyük Türkiye ailesinin nüvesi diyebileceğim dostlarımız, kardeşlerimiz var. Bu salon sadece İstanbul'un değil, tüm Türkiye'nin özüdür, özetidir. Bu salon, bizim muhabbetimizin bin yıldır vatanımız olan Anadolu coğrafyasında maziden atiye kurduğumuz kardeşlik köprüsünün en güzel timsalidir. Biz, birlikte Türkiye'yiz. Bu ülkeyi hep birlikte kurduk, Çanakkale'de yedi düveli beraberce durdurduk. Dünyanın en güçlü ordularına Anadolu'yu biz kabristan yaptık. İstiklal Savaşımızı birlikte zafere taşıdık. Türkü'yle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Arap'ıyla, Boşnak'ıyla, Roman'ıyla, Sünni'siyle, Alevi'siyle 82 milyon biz bir aileyiz. Erzurum'u, Kahramanmaraş'ı, Edirne'si, Trabzon'u, Rize'si, Samsun'u, İzmir'i, Diyarbakır'ıyla hepimiz aynı iklimin evlatlarıyız. Biz, tarihi ve medeniyeti birlikte inşa etmiş, ortak bir inancın ortak bir akidenin ortak bir tarihin çocuklarıyız. Asırlardır aynı gökyüzünün altında yaşıyor, aynı kaderi paylaşıyor, her gün aynı istikamete yöneliyor, birlikte saf tutuyoruz. İstanbul'un semalarını süsleyen ezan-ı Muhammedilerin huzurunu günde 5 kez hep birlikte yüreklerimizde hissediyoruz. Her karış toprağında bir yiğidin uzandığı bu vatana, öyle kuru sözlerle değil, hepimiz, imanla, aşkla, büyük bir tutkuyla bağlıyız. Bayrağımız bellidir, ezanımız bellidir, milletimiz bellidir, inancımız bellidir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölünmeyeceğini belirterek, "Birileri Kandil'le beraber yolda yürüyebilir, onlarla beraber adım atabilir ve kalkıp da 'Benim PKK ile işim yok.' diyemiyorsa, burada düşünmemiz lazım. 'DHKP/C ile benim bağlantım yok, onlarla ilişkim yok.' diyemiyorsa, burada soru işaretlerini koyalım. İşte bu pazar, böyle bir sınavla karşı karşıyayız. 780 bin kilometrekarelik vatan toprağı üzerinde ameliyat yapılmasına göz yummadık, yummayacağız. Şehirlerimiz, bölgelerimiz arasına fitne sokulmasına asla izin vermeyiz. 81 vilayetimizin, 82 milyon vatandaşımızın her biri bizim gözümüzde aynı derecede kıymetlidir, aynı derecede hürmete ve hizmete layıktır. Bizi ayakta tutan, her türlü saldırıya, her türlü operasyona karşı bize direnme gücü veren de işte bu ortak değerlerimize olan bağlılığımızdır." diye konuştu.

- "82 milyonun her bir ferdini Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini veriyoruz"

Güçlerini vesayet odaklarından değil, milletin birlik ve beraberliğinden aldıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, gücümüzü Türk'le Kürt'ün, Arap'la Laz'ın, Çerkez'le Boşnak'ın, Tatar'la Zaza'nın, Roman'la Arnavut'un kardeşliğinden alıyoruz. Rabb'imiz ne buyuruyor? 'Biz sizi kabileler halinde yarattık, kavimler halinde yarattık. Birbirinizle daha iyi tanışasınız, anlaşasınız diye.' Ayrılık yok, ama biz bunu konuşurken, biz böyle düşünürken ne yazık ki ülkemizde ayrılığı sürekli olarak tahrik edenler var. İşte onlara biz fırsat vermeyeceğiz. Biz, gücümüzü 40 yıldır duasıyla, desteğiyle yanımızda dağ gibi duran Türk milletinin dayanışmasından alıyoruz. Biz, gücümüzü gecenin zifiri karanlığında uykusunu bölerek, ellerini semaya açan mazlum ve mağdurların samimiyetinden alıyoruz. İşte bunun için tam 40 yıldır 'Yaratılanı severiz yaratandan ötürü.' diyoruz. İşte bunun için siyaseti, gönül yapmanın, insanımızın gönül sarayını mamur etmenin aracı olarak görüyoruz. İşte bunun için 82 milyonun her bir ferdini Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini veriyoruz." dedi.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 21:06
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Fikri Asım Fikir ve Düşünce Derneği
  3. Haliç Kongre Merkezi

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