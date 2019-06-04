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"İstanbul, Binali Yıldırım ile emin ellerde olacaktır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu: - "Binali Yıldırım ile İstanbul'un çok daha emin ellerde olacağına ve iyi hizmet göreceğine inanıyoruz"

04 Haziran 2019 Salı 16:39
"İstanbul, Binali Yıldırım ile emin ellerde olacaktır"

AYDIN (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Binali Yıldırım ile İstanbul'un çok daha emin ellerde olacağına ve iyi hizmet göreceğine inanıyoruz." dedi.

Depboylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin Aydın İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, şehit haberlerinden dolayı bir yanlarının buruk olduğunu söyledi.

Bayramdan sonra İstanbul'daki seçim çalışmalarına katılacağını hatırlatan Depboylu, şöyle konuştu:

"İstanbul'un stratejik ve siyasi değer çok yüksek. İşte bu sebeple devletin, milletin bekasına sahip çıkmak için kurduğumuz Cumhur İttifakı ile orada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bundan sonra çalışmalar hız kazanacak. Hakkaniyetli, adil, demokratik ilkelere uygun bir seçim olmasını istiyoruz. Herhangi bir şaibe istemiyoruz. Nihayetinde kazanan tabii ki demokrasi olacaktır. Bizim adayımız Sayın Binali Yıldırım'dır. Binali Yıldırım ile İstanbul'un çok daha emin ellerde olacağına ve iyi hizmet göreceğine inanıyoruz. Açıkçası biz İstanbul'u ehline emanet etmek istiyoruz."

İstanbul'daki seçimde şaibe olduğunu düşündüğünü belirten Depboylu, 23 Haziran'dan sonra bunun ortadan kalkacağını kaydetti.

Seçim tekrarının sadece Türkiye'de olmadığını hatırlatan Depboylu, "Bu konuda 'seçim tekrarlanmalıdır' sözünü söyleyen ilk liderimizdir. Karşımızda bu noktadan hareket etmeye gayret eden bir yapı var ama dünyanın her yerinde en küçük bir şaibe bile olsa seçimler yenilenmiştir. O nedenle bu seçimin biz çok daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 16:39
  1. açıklama
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  3. bayramlaşma
  4. MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu

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