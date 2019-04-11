İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı Duyurusu | 2019 akademik personel alımları

İstanbul Bilgi Üniversitesi 2019 araştırma görevlisi alımı ilamı yayımlandı. Üniversite Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilama göre, üniversite kendi bünyesine almak üzere toplamda 2 araştırma görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. Yapılacak akademik personel alımı ile ilgili başvurular 11 Nisan itibariyle başladı. Personel alımı başvuruları 26 Nisan 2019'da son ermektedir. Peki İstanbul Bilgi Üniversitesi akademik personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte akademik personel alım detayları...

İşte fakülte tarafından ilanı yapılan fakülte ve bölümler...

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk gelişimi Bölümü'ne 1 ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki Mimarlık Bölümü'ne ise 1 araştırma görevlisi olmak üzeri toplamda 2 araştırma görevlisi alacağını duyurdu. Başvurular 11-25 Nisan 2019 tarihleri arasında değerlendirilecek.

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