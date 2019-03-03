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İstanbul Beyoğlu'ndaki yangının faili Hatay'dan İstanbul'a getirildi

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı yangına neden olduğu iddiasıyla Hatay'da gözaltına zanlı, İstanbul'a gönderildi.

03 Mart 2019 Pazar 21:45
İstanbul Beyoğlu'ndaki yangının faili Hatay'dan İstanbul'a getirildi

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı yangına neden olduğu iddiasıyla Hatay'da gözaltına zanlı, İstanbul'a gönderildi.

Alınan bilgiye göre, olayın şüphelisi olarak aranan Ö.E'nin (26) İstanbul'dan uçakla Hatay'a gittiği bilgisini alan İstanbul İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile irtibata geçti.

Hatay Havaalimanında tedbir alan ekipler, uçaktan inen şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyette ilk ifadesi alınan Ö.E'nin, öldürmek kastıyla olmamakla birlikte yangını çıkardığını kabul ettiği, alevlerin çıkmasının ardından itfaiyeye ihbarda bulunduğunu söylediği iddia edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden gelen ekiplere teslim edilen şüpheli, uçakla İstanbul'a götürüldü.

 

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 21:45
  1. İstanbul
  2. Beyoğlu'nda yangın
  3. Hatay

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