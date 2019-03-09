İstanbul Beyoğlu’nda İngiltere Konsolosluğu önünde kaldırımlara bırakılan şüpheli bir poşet polisi alarma geçirdi. Görevli polisler tarafından fark edilen poşetin incelenmesi için bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi. Bomba imha uzmanlarının poşet üze IHAAW151516-ASA/09-03-2019- İstanbul Beyoğlu’nda İngiltere Konsolosluğu önünde kaldırımlara bırakılan şüpheli bir poşet polisi alarma geçirdi.

IHAAW151516-ASA/09-03-2019- İstanbul Beyoğlu’nda İngiltere Konsolosluğu önünde kaldırımlara bırakılan şüpheli bir poşet polisi alarma geçirdi. Görevli polisler tarafından fark edilen poşetin incelenmesi için bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi. Bomba imha uzmanlarının poşet üzerindeki incelemeleri sürüyor.09.03.2019 15:15:16TSINNNN

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