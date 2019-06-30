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İstanbul Beykoz’dan seyredilecek

Beykoz’da yapımı tamamlanan Karlıtepe Mesire Alanı, Belediye Başkanı Murat Aydın’ın katılımıyla vatandaşların kullanımına açıldı.

30 Haziran 2019 Pazar 09:31
İstanbul Beykoz’dan seyredilecek

Beykoz’da yapımı tamamlanan Karlıtepe Mesire Alanı, Belediye Başkanı Murat Aydın’ın katılımıyla vatandaşların kullanımına açıldı. Seyir terasları, piknik, gezinti ve spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla donatılan mesire alanında vatandaşlar hoşça vakit geçirebilecekler.


İstanbul’un eşsiz manzarasının seyredilebileceği Karlıtepe Mesire Alanı vatandaşların kullanımına açıldı. Açılışa Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Mesire alanının açılışında çocuklar için şişme oyun alanları kuruldu, palyaçolar, illüzyon gösterileri, eğlenceler ve sürpriz etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca açılışta TRT Çocuk Tiyatrosu’nun sevilen oyunu Kardeşim Ozi de sahnelendi. Beykoz Belediyesi açılışa katılan vatandaşlara köfte ekmek, karpuz ve patlamış mısır ikramlarında bulundu.


220 dönümlük arazide kurulan mesire alanında 77 adet açık ve kapalı seyir terası, 2,5 km uzunluğunda yürüyüş yolu, 550 m bisiklet parkuru, piknik ve spor alanları ile 2 amfi tiyatro bulunuyor. Vatandaşların hoşça vakit geçirebileceği mesire alanında doğaya uyumlu ahşap malzemeden inşa edilen ahşap kır lokantası, büfeler, kameriyeler, seyir terasları, yağmur barınakları, piknik masaları, çeşmeler gibi yerler bulunuyor. Ayrıca Karlıtepe Mesiresi’nde mini futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları da gençlerin kullanımına açılırken, alanı boydan boya geçen bin 700 metre uzunluğunda araç yolu, ziyaretçiler için 170 araçlık otopark ve ibadethane de yer alıyor. Karlıtepe Mesire Alanı’na gelen vatandaşlar, temiz havanın ve yemyeşil doğanın keyfini doyasıya çıkarabilecek, spor yapabilecek ve eğlenebilecekler.


Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Bu mekan yaklaşık 250 dönümlük bir yer. Ve Beykoz’un rakım olarak en yüksek yerlerinden bir tanesi. Yazın havanın sıcaklığında burası oldukça serin oluyor. Kışın karı üzerine ilk çeken mekan burası. Burası hem Beykozlu hemşehrilerimize hem de tüm İstanbulluya Allah nasip ederse hizmet sunacak. Henüz eksiklerimiz var eksiklerimiz de süreç içerisinde tamamlayacağız. Burada kahvaltı yapabileceğiniz bir tesisimiz var, burada kahvaltı sunulacak. Piknik yapmak için Karlıtepe’ye gelecek olanlar, sadece araçlarına binecekler biz Beykoz’da Karlıtepe’de piknik yapacağız diye buraya gelecekler. Yeme içme malzemesi getirmeyecekler. Onları buradaki oluşturacağımız mekanlarda biz sizlere sunacağız. Makul fiyatlarla. Seçimden önce söylediğimiz gibi Beykozlulara yüzce 25 indirim yapılacak” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 09:31
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