0553 313 94 23

İstanbul bekçi alımları 2019 | EGM 2019 bekçi alım başvuru şartları neler?

İstanbul ve Ankara’da bekçi alımı son dakika yapılacağı bekçi alım ilanı ile duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Sadece Ankara ve İstanbul ilçelerinde 187 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağını açıkladı. İstanbul bekçi alımları 2019. Peki İstanbul bekçi alımları başvuru şartları neler? EGM 2019 İstanbul bekçi alım başvuru şartları neler?

23 Mart 2019 Cumartesi 15:38
İstanbul bekçi alımları 2019 | EGM 2019 bekçi alım başvuru şartları neler?

İstanbul ve Ankara’da bekçi alımı son dakika yapılacağı bekçi alım ilanı ile duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Sadece Ankara ve İstanbul ilçelerinde 187 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağını açıkladı. İstanbul bekçi alımları 2019. Peki İstanbul bekçi alımları başvuru şartları neler? EGM 2019 İstanbul bekçi alım başvuru şartları neler?

Son dakika Ankara ve İstanbul'a bekçi alımı yapılacak. İstanbul Valiliği bekçi alım başvuru şartları neler? Sadece Ankara ve İstanbul ilimiz için aşağıda bulunan ilçelere 187 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Adaylar, 18 Mart-01 Nisan 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

Bekçi olmak isteyen adaylarda araran şartlar neler?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı ilçe sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bakan Süleyman Soylu’dan son dakika bekçi alım müjdesi

Bekçi sayısının artırılacağını anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki; 'Süleyman, eğer vatandaşım uyurken bekçi sesini duymazsa, senden bunun hesabını sorarım.' Yandık." demesi miting alanında kendisini dinleyenleri güldürdü. Soylu, iki kez 10 bin bekçi aldıklarını hatırlatarak, "Şimdi 8 bin bekçi alıyoruz. Çarşamba günü alıma çıkacaklar. 28 bin bekçi olacak. İstanbul'a şu ana kadar 4 bin bekçi verdik. Yeni geleceklerle birlikte bin bekçi daha vereceğiz. İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak. İstanbul'da evden hırsızlık günde 78'di, 57'ye düştü. Tüm Türkiye'de yüzde daha düştü. İstanbul ve Türkiye'deki asayişçileri topladık, bu oranı yüzde 30 daha düşürmelerini tembihledik. 3-4 gün sonra açıklanacak 15 bin polis daha alıyoruz. 5 binini İstanbul'a vereceğiz. Artık İstanbul, her tarafında huzurun, güvenin, asayişin temin edildiği bir şehir olacak. Huzurun, güvenliğin başşehri İstanbul olacak." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:38
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. istanbul bekçi alımı
  4. bekçi alım başvuru şartları neler
  5. istanbul bekçi alımları 2019
  6. istanbul bekçi alımı 2019 başvuru formu
  7. istanbul valiliği bekçi alımı 2019
  8. istanbul gece bekçisi alımı 2019
  9. bekçi alımı 2019 başvuru
  10. bekçi alımı son durum
  11. 2019 bekçi alımı
  12. bekçi alımı ne zaman
  13. bekçi alımı 2018 son dakika
  14. bekçi alımı başvuru 2018
  15. 10000 bekçi alımı ne zaman
  16. bekçi alımı 2019 başvuru formu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngilizler yazdı: Saldırılar 6 kat arttı
    1. İngilizler yazdı: Saldırılar 6 kat arttı
    2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    3. Cezayirli avukatlar Buteflika'yı..
    4. Kabak tatlısı nasıl yapılır? Kabak..
    5. "Kuduz ve benzeri anti serumları..
    6. 10 ilde FETÖ'ye büyük darbe! 13 asker..
    7. "Üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz"
    8. Ciğer sote nasıl yapılır? Ciğer sote..
    9. Ordu’da trafik kazası: 8 yaralı
    10. Hilmi Güler: "Ordu deniz ticaretinin..
    11. Van’da merhum Muhsin Yazıcıoğlu için..
    12. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    13. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ne..
    14. Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi
    15. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası
    16. Erzurum’da offroad heyecanı
    17. Kars merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu
    18. JGK sözleşmeli erbaş alımı son dakika..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara,..
    20. Vodafone’un Uludağ Ekonomi..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara’yı..
    22. Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara..
    23. Çocuklardaki aşırı terlemenin..
    24. Zorluoğlu, Arsin’de sanayiciler ile..
    25. Dr. Aydoğan Arslan: “İşinizin..
    26. "HDP kontenjanından giren tüm adaylar..
    27. Altay ve Kavuş huzurevini ziyaret etti
    28. Diyarbakır’da Sağlık-Sen İl Divan..
    29. "Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz"
    30. Dünya Su Günü nedir? Dünya Su Günü..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok