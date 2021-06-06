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Biyografi İstanbul başsavcısı kimdir? İstanbul başsavcısı ismi nedir?
Biyografi

İstanbul başsavcısı kimdir? İstanbul başsavcısı ismi nedir?

İstanbul başsavcısı kim? İstanbul başsavcısı kimdir? Şaban Yılmaz ile ilgili bilgiler araştırılıyor. HSK kararnamesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz getirildi. 2017-2019 yıllarında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur, 2019-2020 yıllarında Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İşte Şaban Yılmaz hakkında bilgiler.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 09:10:00 - 2021-06-06 09:10:30
İstanbul başsavcısı kimdir? İstanbul başsavcısı ismi nedir?

1970 yılında Rize'de doğan Şaban Yılmaz, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptı. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Yılmaz, 08.07.2019 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Şaban Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

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