İstanbul Başsavcılığınca FETÖ’nün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Başsavcılığınca FETÖ’nün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.26 Mart 2019 Salı 10:49
İstanbul Başsavcılığınca FETÖ’nün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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