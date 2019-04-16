İstanbul Başakşehir yöneticileri, MHK yetkililerini ziyaret edecek

İstanbul Başakşehir yöneticileri, MHK yetkililerini ziyaret edecek16 Nisan 2019 Salı 21:45
İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bazı yöneticiler, yarın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyelerini ziyaret edecek.
Turuncu-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Başkanımız, asbaşkanlarımız ve CEO'muz, yarın 14.30'da MHK Başkanı ve kurul üyelerine bir ziyaret gerçekleştirecektir." ifadelerine yer verildi.
Ziyaretin, TFF Beylerbeyi Tesisleri'nde gerçekleşeceği öğrenildi.
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