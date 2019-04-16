İstanbul Başakşehir yöneticileri, MHK yetkililerini ziyaret edecek



İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bazı yöneticiler, yarın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyelerini ziyaret edecek. Turuncu-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Başkanımız, asbaşkanlarımız ve CEO'muz, yarın 14.30'da MHK Başkanı ve kurul üyelerine bir ziyaret gerçekleştirecektir." ifadelerine yer verildi. Ziyaretin, TFF Beylerbeyi Tesisleri'nde gerçekleşeceği öğrenildi.



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