0553 313 94 23

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile yarın resmi sözleşme imzalanacağını açıkladı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:02
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile yarın resmi sözleşme imzalanacağını açıkladı.
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ereğli Belediyesinden ilaçlama seferberliği
    1. Ereğli Belediyesinden ilaçlama..
    2. Bartın’da 7 katlı binada yangın: 2’si..
    3. Ham çelik üretimi azaldı
    4. GÜNCELLEME - Antalya'da sivil eğitim..
    5. Kumla’da seyyara geçit yok
    6. Kazım Kurt, bayramlaşma töreninde..
    7. Açık oturum için ilk yorum Uğur..
    8. Başkan Kazım Kurt, Park Bahçeler..
    9. Gençlerin vazgeçilmezi gençlik..
    10. Gemlikspor Cumhur Aydın’la devam dedi
    11. "Torbacılar"a eş zamanlı operasyon!..
    12. Sesinden rahatsız oldukları kargaları..
    13. Babalar Günü'nde oyunun yıldızı..
    14. GAÜN Hastanesi’nde “Kalbini Erken..
    15. 1 kilometrelik sıcak asfaltın maliyeti..
    16. Fırtına elektrik direklerini devirdi
    17. Antalya’da düşen eğitim uçağında..
    18. Okan Buruk, Süper Lig ekibiyle anlaştı
    19. Otomobilin çarptığı köpek tedavi..
    20. Büyükşehir Belediyesi yaraları sarıyor
    21. Onursuzlara bir destek de..
    22. Çöp yangınlarına ‘dur’ denmesi..
    23. Ordu’da otomobil uçurumdan düştü!
    24. Bingöl’de öğrenme şenlikleri..
    25. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Emre..
    26. Başakşehir Okan Buruk ile imzalıyor
    27. Erenler’de Haziran Meclisi gerçekleşti
    28. Çavuşoğlu Milli Takım Kaptanı..
    29. Büyükşehirden ’Atatürk Kent Parkı’..
    30. Yunanistan'a kaçmak isteyen 50..
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"