THY- Euroleague
0553 313 94 23

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, oylamaya katıldı

21 Aralık 2018 Cuma 10:38
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri tarafından yurt içi ile yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Gümüşdağ, Avcı ve Belözoğlu, kareler hakkında bilgi alırken, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer eser için oy kullandı.

Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nun spor kategorisindeki tercihi aynı oldu. Üç isim de foto muhabiri Fatih Aktaş'ın, "Çakır ve Messi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Gümüşdağ'ın haber kategorisindeki seçimi, Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç", yaşam kategorisindeki tercihi Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" başlıklı kareleri oldu.

Teknik direktör Avcı, haber kategorisinde, Elif Öztürk'ün, bir itfaiye erinin yangından bebeği uzaklaştırma anını yakaladığı "Kahraman İtfaiyeci", yaşam kategorisinde de Emrah Yorulmaz'ın "Boğazın şimşekleri" başlıklı karelerini seçti.

Emre Belözoğlu, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde ise İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" başlıklı fotoğraflarından yana oy kullandı.

Üç isim de fotoğrafları çok beğendiklerini ve emeği geçen herkesi tebrik ettiklerini söyledi.

 

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 10:38
  1. İstanbul
  2. Abdullah Avcı
  3. Emre Belözoğlu
  4. Futbol
  5. Göksel Gümüşdağ
  6. Medipol Başakşehir
  7. Spor Toto Süper Lig
  8. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ta yeni bir toplu mezar bulundu
    1. Irak'ta yeni bir toplu mezar bulundu
    2. İngiltere'den korkutan hamle! Savaş..
    3. "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz"
    4. Acun’a haksızlık yapmayın!
    5. "Türkiye'nin 500 Büyük İhracatçısı"..
    6. Göz seyirmesini hafife almayın
    7. Teknoloji mağazalarından 700 bin..
    8. ANALİZ - Fırat'ın doğusundaki askeri..
    9. Lübnan ve Filistinli izciler Sarıkamış..
    10. "İran'da kuraklık 20 milyon kişiyi..
    11. Mustafa Denizli'den Beşiktaş maçı yorumu
    12. TMSF'den "Cem Uzan Paris'te davayı..
    13. UEFA'dan Cengiz Ünder'e büyük onur
    14. Kıskanması normal
    15. GÜNCELLEME - Manisa'da gıda..
    16. Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman..
    17. Bana bir şey olmaz demeyin!
    18. "Hedefimiz tamamen puan veya puanlar..
    19. Erdoğan: "Nihayet geçtiğimiz günlerde..
    20. Hindistan'da toprak kayması: 7 ölü
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"