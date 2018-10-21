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İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belirlendi

İstanbul Barosu Başkanlığına, 'Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı avukat Durakoğlu 8 bin 77 oy alarak yeniden seçildi.

21 Ekim 2018 Pazar 20:00
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belirlendi

İstanbul ve İzmir Barosu Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi bugün oy verme işlemiyle başladı. Dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu'nda seçim heyecanı sona erdi.

10 adayın yarıştığı seçimde galibi ilke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun adayı Mehmet Durakoğlu 8 bin 77 oy ile seçimi yeniden kazandı

İstanbul Barosu'nun Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen başkanlık yarışında, bugün saat 09.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

Toplam 105 sandığın kurulduğu merkezde, başkanlık için 10 aday yarışıyor. Avukatların oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

Baro başkanı yeniden Durakoğlu oldu

İstanbul Barosu seçimleri sona erdi. 10 adayın yarıştığı seçimi, İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı olan Mehmet Durakoğlu kazandı.

Dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu'nda seçim heyecanı sona erdi. 10 adayın yarıştığı seçimde galibi ilke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun adayı Mehmet Durakoğlu 8 bin 77 oy ile seçimi yeniden kazandı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 20:00
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