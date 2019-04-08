YSK'dan önce davranan İstanbul Barosu'ndan oldu bittiye getirme hamlesi!

İstanbul Barosu, seçimi oldu-bittiye getiren bir yazılı açıklama yaptı. YSK tarafından henüz resmiyet kazanmayan seçimle alakalı yapılan açıklamada, seçimlerin bittiğine dair cümleler sarfedildi.

“Bugün itibariyle içinde bulunduğumuz durum, mazbata verilip verilmemesini çok aşan yeni bir boyutu ifade etmektedir” denilen açıklamada “Bu aşamadan itibaren demokrasi dışında hiçbir pusulaya itibar edilmemelidir. Hukuk kurumlarının bütün siyasal mülahazalardan uzaklaşarak, sadece hukuka bağlı biçimde karar üretmeleri, yaşamsal bir öneme sahiptir. YSK içtihatları, oyların yeniden sayılması veya seçimlerin yenilenmesi gibi kararların alınmasına asla olanak vermez. Seçim Hukuku uzmanlarının tereddütsüz biçimde mutabık kaldıkları bir konuda siyasetin taassubunun hukuku ezmesine izin verilmemelidir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada “İstanbul’da seçimler bitmiştir ve hangi partiye oy vermiş olursa olsun bütün yurttaşlar, bu seçimin sonucunu bilmektedir. “Hayatın doğal akışı” ilan edilmelidir. Hukuk bunun için vardır” ifadesi kaydedildi.