Ömer Kavili kimdir? Ömer Kavili neden tutuklandı?

İstanbul Barosuna üye avukat Ömer Kavili “görevli memura mukavemet” suçlamasıyla tutuklandı. Peki Ömer Kavili kimdir? Ömer Kavili nereli ve kaç yaşında? Ömer Kavili neyle suçlanıyor?

İstanbul Barosu üyelerinden Ömer Kavili; akşam saatlerinde, 'görevli memura mukavemet' suçlaması ile sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Avukat Kavili, hakimlik sorgusu sonrası tutuklandı. Kavili, 2 yıl önceki genel kurulda İstanbul Barosu'nun başkan adayıydı.

Metin Feyzioğlu: Kararı kabul edemeyiz

Feyzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Av. Ömer Kavilli'nin tutuklanmasını şiddetle kınıyorum. Tarzı benim tarzım değil. O ayrı. Ama.... Hakaret yok. Suç yok. Kaçma tehlikesi yok. Tutuklama sebepleri yok. Nedir bu? Avukata göz dağı! Mesaj alınmadı. Bilginize! Av. Ömer Kavilli'nin tutuklanması kabul edilemez. Sokak diliyle yazılmış, görünüşte bile hukuki olmaktan uzak, haksız ve savunmayı sindirmeye dönük bu vahim tutuklama kararını kınıyoruz. Bu vahim olayı çok yakından takip ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Hukukçular Derneğinden karara tepki

Tutuklama kararına hukukçular Adem Sözüer, Ömer Eminağaoğlu gibi isimler de tepki gösterdi.

Ömer Kavili kimdir?

20 Haziran 1960 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun olmuştur. 12 Ocak 1989 yılından bu yana serbest avukat olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 1998 yılında Avukat Hakları Merkezi’nin ilk kurucusu olan isimdir. Yaşantısını İstanbul’da sürdüren Avukat Ömer Kavili aslen Malatya, Yeşilyurt’ludur. En son İstanbul Üsküdar’da bulunan hukuk bürosunda çalışmalarını sürdürmüştür.

Ömer Kavili Neden Tutuklandı?

04 Ekim 2018 tarihinde Silivri’de Grup Yorum üyelerinin yargılandığı davayı Nadide Özdemir ile birlikte takip eden Kavili hakimin şikayeti üzerine gözaltına alındığı belirtilmiştir. Kamu Görevlilerine direndiği, Mahkeme Başkanı Ersin Özarslan ile münakaşaya girerek ona onursuz diye hakaret ettiği iddia edilmiştir. Ardından Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verildiği açıklanmıştır. Kararın sonucunda, Eyleminin amacının kutsal savunma hakkı olmadığı, aksine ters psikoloji ile müvekkilini ve kendisini mağdur göstererek haklı çıkmaya çalıştığı. Şüphelinin eyleminin müdafisi olduğu davayı sulandırmaya çalıştığı, amacının halkın gözünde Yargının ve Mahkemelerin itibarsızlaştırmak olduğu gerekçe gösterilmiştir. Avukat arkadaşı Nadide Özdemir’in ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı açıklanmıştır.